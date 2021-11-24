Eski CHP’li vekil Hüseyin Avni Aksoy, Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Şirazeden çıktı

Memleket Partisinde Atatürk ile sorunu olmayacak, terör örgütlerine karşı olacak, liyakatsiz iş yapmayacak, siyasette zenginleşme olmayacak, kadın ve çocuk haklarına da saygılı olacak" diye konuştu.

Eski CHP'li Aksoy: "CHP, şirazeden çıkmıştır" | Video