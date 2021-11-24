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Giriş Tarihi: 24.11.2021 20:39 Son Güncelleme: 24.11.2021 20:49

Eski CHP'li vekil Hüseyin Avni Aksoy, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Şirazeden çıktı

İHA
Eski CHP’li vekil Hüseyin Avni Aksoy, Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Şirazeden çıktı

Memleket Partisi Kırşehir Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, eski partisi CHP hakkında sorulan bir soru üzerine açıklamalarda bulundu. CHP'nin Atatürk'ün gösterdiği istikametten saptığını belirten Aksoy, "CHP şirazeden de çıktı. Terörle arasına mesafe koymamıştır, HDP'ye doğru yaklaşmıştır." dedi.

Memleket Partisi Karabük Milletvekili, eski CHP milletvekili Avni Aksoy, partisinin Kırşehir teşkilatında düzenlenen programda eski partisi hakkında sorulan bir soru üzerine açıklamalarda bulundu.

"CHP, ATATÜRK YOLUNDAN SAPTI"

Milletvekili Avni Aksoy, "CHP'den 3 milletvekili istifa ettik. CHP, Atatürk yolundan saptı, şirazesinden de çıktı. Terörle arasına mesafe koymamıştır, HDP'ye doğru yaklaşmıştır.

Memleket Partisinde Atatürk ile sorunu olmayacak, terör örgütlerine karşı olacak, liyakatsiz iş yapmayacak, siyasette zenginleşme olmayacak, kadın ve çocuk haklarına da saygılı olacak" diye konuştu.

Eski CHP'li Aksoy: "CHP, şirazeden çıkmıştır" | Video

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Eski CHP'li vekil Hüseyin Avni Aksoy, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Şirazeden çıktı
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