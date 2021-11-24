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Giriş Tarihi: 24.11.2021

FETÖ’nün jandarma yapılanmasına darbe

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
FETÖ’nün jandarma yapılanmasına darbe
Fetullahçı Terör Örgütü'nün, Jandarma Genel Komutanlığı'na sızdırılan askerlere talimat veren sivil örgüt imamlarından 101'i daha deşifre oldu. Ankara merkezli 42 ilde düzenlenen operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı. 48 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmasının devam ettiği öğrenildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında ise 15'i muvazzaf 47 asker ile 65'i kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere 112 şüphelinin yakalanması için İzmir merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliler arasında 7'si albay, 1'i Binbaşı, 12'si Üsteğmen, 2'si Teğmen, 25'i Astsubay rütbesinde, 4'ü Deniz Kuvvetleri, 5'i Kara Kuvvetleri, 37'si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 15'i muvazzaf 47 asker şahıs olduğu belirtildi. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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FETÖ’nün jandarma yapılanmasına darbe
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