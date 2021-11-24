FETÖ’nün jandarma yapılanmasına darbe

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, Jandarma Genel Komutanlığı
'na sızdırılan askerlere talimat veren sivil örgüt imamlarından 101'i daha deşifre oldu. Ankara
merkezli 42 ilde düzenlenen operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı. 48 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmasının devam ettiği öğrenildi. İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında ise 15'i muvazzaf 47 asker ile 65'i kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere 112 şüphelinin yakalanması için İzmir merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliler arasında 7'si albay, 1'i Binbaşı, 12'si Üsteğmen, 2'si Teğmen, 25'i Astsubay rütbesinde, 4'ü Deniz Kuvvetleri
, 5'i Kara Kuvvetleri
, 37'si Hava Kuvvetleri
Komutanlıklarına, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 15'i muvazzaf 47 asker şahıs olduğu belirtildi. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.