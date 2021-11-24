Hayvanseverlerden CHP’li başkana protesto

KENDİSİYLE ÇELİŞTİ

Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım da hayvanların yaşam hakkını önemsemeyen bir belediye yönetimiyle karşı karşıya olduklarını dile getirdi. Avukat Yusuf Uğur Öztürk ise bir önceki belediye başkanı tarafından projelendirilen hayvan barınağının Zeydan Karalar tarafından açıldığını hatırlatarak, " Karalar açılışta, böyle bir hizmeti açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ama bugün yapılan uygulamaların Başkan Karalar'ın önceki açıklamalarıyla maalesef çelişmektedir" diye konuştu.