Hayvanseverlerden CHP’li başkana protesto

Hayvanseverler "Yaşam hakkına saygı" diyerek döviz açıp, slogan atılar. Hayvanların Yaşam Hakkı Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Nesrin Çıtırık, sokak hayvanlarının kontrolsüz bir şekilde çoğaldığını aç ve hasta olarak yaşam mücadelesi verdiğini ileri sürdü.
AÇ PERİŞANLAR
Ne Seyhan Belediye Başkanlığı sürecinde ne de Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde Zeydan Karalar'ın hiçbir zaman kısırlaştırma yaptırmadığını vurgulayan Çıtırık, "Büyükşehir Belediye Başkanı olunca aylarca kısırlaştırmayı durdurdu. Dediğim gibi hayvanlar perişan, vatandaş muzdarip. Birincisi kısırlaştırma istedik. Zeydan Karalar'dan ikinci talebimiz bu hayvanların aç bırakılmamasıydı. Sokaklardaki aç, perişan, gariban hayvanların doyurulmasını istedik. Onlara bakma savaşı veren mağdur durumdaki gönüllere destek istedik. Bu iki masum istek Zeydan Karalar tarafından yapılmadı" dedi.
KENDİSİYLE ÇELİŞTİ
Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım da hayvanların yaşam hakkını önemsemeyen bir belediye yönetimiyle karşı karşıya olduklarını dile getirdi. Avukat Yusuf Uğur Öztürk ise bir önceki belediye başkanı tarafından projelendirilen hayvan barınağının Zeydan Karalar tarafından açıldığını hatırlatarak, " Karalar açılışta, böyle bir hizmeti açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ama bugün yapılan uygulamaların Başkan Karalar'ın önceki açıklamalarıyla maalesef çelişmektedir" diye konuştu.
HAYVAN AMBULANSI YOK
Öte yandan bir önceki başkan Hüseyin Sözlü döneminde Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından hayvan ambulansı bulunduğunu, ancak, Zeydan Karalar'ın tasarruf tedbirleri kapsamında bu araçların tamamı geriye çekildiği de hayvanseverler tarafından iddia edildi.