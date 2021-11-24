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Giriş Tarihi: 24.11.2021 21:31

HDP'li Selahattin Demirtaş çağrı yaptı, CHP anında karşılık verdi! Miting kararı alındı

HDP’li Selahattin Demirtaş çağrı yaptı, CHP anında karşılık verdi! Miting kararı alındı

Kur üzerinden yapılan manipülasyon TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesine neden olurken, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş dövizdeki dalgalanmayı fırsat bildi ve muhalefete miting çağrısında bulundu. Demirtaş'ın çağrısına ilk karşılık ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Çağrının hemen ardından Mersin'de miting yapacaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, "Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, “Haydi Meydana” diyorum. İlk mitingimiz Mersin’de!" ifadelerini kullandı.

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dövizdeki dalgalanmaları fırsat bildi ve muhalefete gönderdiği mektup ile 'Ortak miting' çağrısında bulundu.

DEMİRTAŞ'TAN MUHALEFETE ORTAK MİTİG ÇAĞRISI

Muhalefeti 7 bölgede yedi ortak miting yapmaya çağıran Demirtaş, "Hiç değilse Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerinin genel başkanlarının, ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarının ve yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var? Bugün değilse ne zaman?" ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ'IN ÇAĞRISINA İLK CEVAP CHP'DEN GELDİ! MİTİNG YAPIYORLAR

Demirtaş'ın çağrısından sonra harekete geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu miting yapacaklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, "Haydi Meydana" diyorum. İlk mitingimiz Mersin'de!" dedi.


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HDP'li Selahattin Demirtaş çağrı yaptı, CHP anında karşılık verdi! Miting kararı alındı
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