HDP’li Selahattin Demirtaş çağrı yaptı, CHP anında karşılık verdi! Miting kararı alındı

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dövizdeki dalgalanmaları fırsat bildi ve muhalefete gönderdiği mektup ile 'Ortak miting' çağrısında bulundu.

DEMİRTAŞ'TAN MUHALEFETE ORTAK MİTİG ÇAĞRISI

Muhalefeti 7 bölgede yedi ortak miting yapmaya çağıran Demirtaş, "Hiç değilse Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerinin genel başkanlarının, ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarının ve yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var? Bugün değilse ne zaman?" ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ'IN ÇAĞRISINA İLK CEVAP CHP'DEN GELDİ! MİTİNG YAPIYORLAR

Demirtaş'ın çağrısından sonra harekete geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu miting yapacaklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, "Haydi Meydana" diyorum. İlk mitingimiz Mersin'de!" dedi.



