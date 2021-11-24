İBB yönetimi tüm gazetelere ilan verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı 5'inci oturumu Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda toplandı.



Toplantıda Eyüpsultan Alibeyköy 596 ada 1 parselde bulunan kısmen sağlık alanı tesisi, kısmen ticaret alanı, kısmen de idari tesis alanı olan yer Eyüpsultan Belediyesi'ne 5 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi. Eyüpsultan Belediyesi ise Alibeyköy Güzeltepe Mahallesi'nde bulunan alanın Çobançeşme Çocuk Köyü projesinde kullanacağını belirtti.





İBB TÜM GAZETELERE İLAN VERECEK



Toplantıda ayrıca AK Parti Grubu tarafından, İBB ve meclisin aldığı kararlar ile büyükşehir belediyesinin faaliyetlerinden vatandaşların gazeteler aracılığıyla duyurulması ve meclisin aldığı kararların vatandaşa etkin bir şekilde iletilmesi ile yaşanılan tiraj kayıplarındaki olumsuz etkinin giderilmesine yönelik gazetelere destek olunması amacıyla İBB Meclisinin almış olduğu kararların özetlerinin resmi ilan yayınlama hakkı bulunan İstanbul'daki ulusal, bölgesel ve yerel gazetelerin tamamında duyurulması, söz konusu karar özetlerinin ilan giderlerinin Belediye tarafından karşılanması görüşüldü. Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonun uygun görüş bildirdiği karar ile İstanbul'da yayın yapan tüm ulusal, yerel ve bölgesel gazetelere ilan verilmesi meclisten oybirliği ile geçti. Karar ile İBB tüm gazetelere resmi ilan olarak meclis kararlarını verecek.



150 MİLYON EURO BORÇLANMA ALINDI



İBB yönetimi ayrıca bir kez daha dış borçlanma talebinde bulundu. Yönetim dış borçlanma talebinde "Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı ile Ulaştırma ve Altyapi Bakanlığı uhdesinde yapımı devam eden Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı projelerinde kullanılmak 100 Adet Metro Aracı alımı için 150milyon Euro+ KDV+ Sigorta Primi tutarında dış borçlanma yapılabilmesi hususunda karar alınması için yazımızın Belediye Meclisi'ne havalesini tensiplerinize" ifadelerine yer verdi.





İBB yönetiminin borçlanma talebini görüşen Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu istenilen dış borçlanmanın çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devler kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası Anonim Şirketi aracılığıyla yapılması şartıyla uygun gördü. Talep mecliste oybirliği ile kabul edildi.



KENTSEL DÖNÜŞÜM KAT SINIRLANDIRILMASI KALDIRILDI



Mecliste ilçelerde bulunan eski binaların yeniden yapılabilmesi amacıyla resmi gazetede yayımlanan plan notlarında değişiklik yapabilmeyi öngören değişiklik ile İstanbul'daki tüm ilçelerde yükseklik sınırlandırılması kalktı. Buna göre plan notunda 3 katlı olan ancak zaman içerisinde 5 ve daha fazla kat yapılarak tapu alınan yerlerin dönüşümünde eski plan notlarındaki kat sayısı yerine daha fazla kat yapılarak depreme karşı dayanıklı binaların yapımı gerçekleşmesinin önü açıldı.