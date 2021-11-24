İSKİ bütçesi onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. Genel Kurulda İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, bütçe, devam eden ve planlanan yatırımlar üzerine sunum gerçekleştirdi.



Mermutlu, 2022 yılı gelirlerinin 9 milyar 754 milyon TL olarak gerçekleşmesini beklediklerini belirterek, gider bütçesinin ise 10 milyar 364 milyon TL olarak hesaplandığını söyledi. Komisyon raporlarında ise bütçedeki 610 milyon liranın iç ve dış borçlanma ile karşılanacağı kaydedildi.



Su gelirlerinin 8 milyar 139 milyon 580 bin lira olduğunu belirten Mermutlu, "2022 yılı 9 milyar 754 milyon TL olan gelir bütçesinin yüzde 84'ü su satış gelirlerinden, yüzde 11'i İller Bankası payından, yüzde 5'i kira, faiz ve para cezaları gibi diğer gelirlerden oluşmaktadır. 2022 yılı 10 milyar 364 milyon TL olan gider bütçesinin yüzde 48'i yatırımlara, yüzde 33'ü mal ve hizmet alımlarına, yüzde 13'ü personel giderlerine, yüzde 6'sı cari transferler, yedek ödenek, faiz giderleri, sermaye transferlerine ayrılmıştır" şeklinde konuştu.



SU TARİFELERİNDE DEĞİŞİKLİK TALEBİ



Sayıştay'ın içme suyu ve atık su tarifelerinin ayrı olarak tarifelendirilmesini talep ettiğini anlatan Mermutlu, bu amaçla su satış tarifesi ile kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesinde değişikliğe gitmek istediklerini ifade etti. Mermutlu, içme suyu amortisman ve işletme giderini metreküp başına 6,23 lira, atık su bedelinin ise 2,65 lira olarak hesapladıklarını kaydetti.



İstanbul'da şu anda konutlarda uygulanan birinci kademe olan 0-15 metreküp tüketim su birim fiyatı 5,56 TL, 16 metreküp ve üstü ikinci derece konutlarda ise su tüketim bedeli 8,35 lira olarak uygulanıyor.



İSKİ İÇİLEBİLİR SU VEREMİYOR



Silivri Belediye Başkanı ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, İSKİ Genel Müdürü Mermutlu'nun konuşmasına değinerek, "İSKİ Genel Müdürü 'Bu gelir ve giderle biz ancak rutin işleri yaparız, yeni bir yatırım yapamayız.' diyor." ifadelerini kullandı.



Volkan Yılmaz, 5 kişilik bir aile olarak yaklaşık 400 lira su faturası ödediklerini, 10 damacanaya 200 lira verdiklerini belirtti. İSKİ sitesinde "içilebilir su" ibaresinin yer almasına karşın suyu musluktan içemediklerini belirten Yılmaz, musluklardan içilebilir su akıtılmadığı için fazladan 200-250 lira içme suyu faturası ödediklerini kaydetti.



Köylere indirimli su verilmesi uygulamasını AK Parti ile yeniden Meclis'ten geçireceklerini anlatan Yılmaz, alınan su ücretlerinin de iadesini talep ettiklerini aktardı.



'İSKİ ALZAYMIR OLMUŞ GİBİ ÇALIŞIYOR'



AK Parti adına konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, insani su hakkının kaldırılması ile birlikte su fiyatlarına yaklaşık yüzde 25 gizli zam yapıldığını kaydetti.



İSKİ'nin altyapı çalışmalarının vatandaşların hayatını zorlaştırdığını ifade eden Cin, şöyle konuştu: "Açık bırakılan çukurlar can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. Kapatılan çukurlar tekniğine uygun kapatılmadığından tekrar tekrar çukurlar oluşuyor. Kimse kusura bakmasın, bırakın hizmet anlayışının gelişmesini, İSKİ alzaymır olmuş gibi çalışıyor. İSKİ'nin gündeminde sadece zamlar ve borçlanma var. Vatandaşın insani su hakkına çökerek, İstanbul'un suyuna yüzde 40 zam yaparak, yatırımları azaltarak, her işi krediyle yaparak bu işin altından kalkmanız imkansız. Şu ana kadar gösterdiğiniz performansa göre su fiyatları, borçlar, personel giderleri artıyor, hizmet kalitesi ve yatırımlar düşüyor."



İSKİ'DE DAİR BAŞKANI TERÖRİSTİ ÖVDÜ



Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel de İSKİ ve İBB yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu. İSKİ'de Su İnşaat Daire Başkanı olan Seceattin Varer'in, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven paylaşımlar yaptığını ve sonrasında sosyal medya hesabını kapattığını belirten Yüksel, "Biz bir insanı yaşatmanın kutsal olduğuna inanan bir medeniyetten geliyoruz. Biz bir insanı öldürmenin bütün insanlığı yok etmek olduğuna inanan bir inancın mensuplarıyız. Oysa sizin daire başkanınız insan öldüren terör örgütlerinin bayraktarlığını yapıyor. Ve siz bu gibi insanlara İstanbul halkının kaynağı olan makamları emanet ediyorsunuz. Bu ayıp size yeter" ifadelerini kullandı.