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Giriş Tarihi: 24.11.2021 13:50

Kandil'deki terörist teşhis etmişti... EYP düzeneğinde bıraktığı parmak izi ele verdi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kandil’deki terörist teşhis etmişti... EYP düzeneğinde bıraktığı parmak izi ele verdi

Gaziantep Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, PKK terör örgütüne yönelik başarılı operasyona imza attı. EYP düzeneğindeki parmak izinden teröristin kimliğini belirleyen polis, operasyon düzenleyerek A.H’yi gözaltına aldı. Terörist Kandil’de faaliyette bulunduğu sırada A.A.’yı orada gördüğünü söylemesi üzerine genişletilen soruşturmada A.A’nın da aralarında bulunduğu 8 kişi daha yakalandı.

Gaziantep Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, PKK/KCK-PYD/PYG silahlı terör örgütünün eylemlerini deşifre edilmesine yönelik olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında Hakkari Şemdinli İlçesinde toprağa gömülü vaziyette bulunan EYP düzeneğinde parmak izinden teröristin kimliğini belirledi. Operasyon için düğmeye basan Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, A.H. isimli teröristi gözaltına aldı.

KANDİL'DEKİ TERÖRİSTİ TEŞHİS ETTİ

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen PKK'lı A.H. Kuzey Irak Kandil bölgesinde faaliyet gösterirken gördüğünü A.A. isimli teröristi teşhis etti. Genişletilen operasyon kapsamında A.A.'nın da aralarında bulunan 8 kişi daha yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 13 adet fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Kandil'deki terörist teşhis etmişti... EYP düzeneğinde bıraktığı parmak izi ele verdi
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