Kapatma olmayacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca
, Kabine Toplantısı'nın ardından soruları yanıtladı. Koronaya karşı Molnupiravir ilacını yerli olarak üretmek için lisans başvuruları aldıklarını belirten Koca, "Yeni dönemde kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı son derece önemsiyoruz" dedi. Koca, şunları söyledi: "Türkiye
'de yeni dönemde biz kapatmalarla salgını yönetmeyi düşünmüyoruz. Yeni dönemde kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı önemsiyoruz. Eksik aşısı olanlar yaptırmalı, çünkü 60 yaş üzerinde vaka oranı yüzde 17.1 ama vefat oranı yüzde 85.7."