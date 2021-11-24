‘Kelebeklerin ışığa uçuşu gibi öğrencileri de oğluma koşardı’

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinin Çiftçibaşı köyünde 16 Haziran 2017'de yaz tatili için Gümüşhane
'ye giderken Tunceli Pülümür
karayolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılıp, şehit edilen 8 aylık öğretmen Necmettin Yılmaz
'ın (23) anne ve babası, çocuklarından ayrı 5'inci Öğretmenler Günü'nü hüzünle karşılıyor.
Gümüşhane'nin Torul
ilçesi Demirkapı köyündeki mezarı başına gelen annesi ve babası, oğullarının mezarı başında gözyaşı döküp dua etti. Baba Hamit Yılmaz, "Oğlum sadece bir kez Öğretmenler Günü'nü kutlayabildi. Nasıl bir insan ve eğitimci olduğu, vatanına, milletine nasıl faydalı evlat yetiştirmek için mücadele verdiği öğrencilerin gözyaşlarında gizli. Kelebeklerin ışığa uçuşu gibi öğrenciler de oğluma koşardı" dedi. Anne Gülay Yılmaz
ise, "Bize hiçbir zaman saygısızlık yapmadı, hep sevgiyle yaklaştı. Öğrencilerine de sevgi ve şefkatle eğitim veriyordu. Necmettin kalbimizde, sanmasınlar ki öldü" diye konuştu.