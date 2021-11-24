Kin ve nefret tohumu ekiyor

Yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik aldığı ırkçı kararlarıyla dikkat çeken Bolu
Belediye Başkanı Tanju Özcan
'ın yabancı uyruklu kişiler için su metreküp fiyatının 2.5 dolar ve nikah ücretinin ise 100 bin lira olmasına ilişkin teklifinin Bolu Belediye Meclisi'nde önceki gün oy çokluğuyla kabul edilmesine tepki yağdı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu da (TİHEK), belediye meclis kararı hakkında inceleme başlattı. Irkçı karara CHP'den 12, İYİ Parti'den 3 meclis üyesi 'evet' derken, CHP'li 2 üye ise çekimser oy kullanmış, AK Parti ve MHP'li üyelerinin ret oyu vermesine rağmen karar kabul edilmişti. Tepkilere rağmen kararı savunan Başkan Özcan, "Sığınmacılar bundan rahatsız oldularsa Şam'da su daha ucuz, buyursunlar" şeklinde alaycı ifadeler kullandı. İşte tepkiler:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
CHP'li belediyelerin dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı. Onu da Bolu Belediyesi tamamlamış. Bilsinler ki kamu hizmetinden yararlanmada herkes eşittir. Bu topraklara kin ve nefret tohumu atmaya kalkışanlar, asla başarılı olamayacak.
Bolu AK Parti Grup Başkanı Uğur Akbay:
Özcan'ın asıl derdi popülerliğini korumak. Şova yönelik faşist kararlar almaya devam ediyor. Allah'ın nimeti olan su ile insan sınanır mı? Böyle zulüm olur mu?
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu:
Ayrımcılık, ırkçılık ve nefret söylemi en büyük kötülüktür, insanlık suçudur.
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu:
Temel insan haklarını yok sayan ayrımcılık ve en ilkel yabancı düşmanlığı kabul edilmiş. Sadece utanç verici. Destek verenleri kınıyorum.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı- AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu:
Bu çağda bu ırkçı ve ayrımcı kafa ile nereye varacağız?! Önce insanlık, önce insan hakları!
İşadamı Mustafa Tuncer:
Bu karara imza atanlara yağmurlu havada su nasip olmasın. Irkçı, kendinden olmayana hayatı dar eden bu kafa; helalleşmeden önce hesaplaşılması gereken kafadır.