Kur saldırısı ve provokatif paylaşımlara sert tepki: Kurgulanan karanlık senaryolara asla izin vermeyeceğiz

Türkiye'ye yönelik kur saldırıları son dönemde sıklıkla yaşanıyor. Kur atağı dün giderek hızlandı ve öğlen saatlerinde dövizde büyük dalgalanma yaşandı. Başkan Erdoğan'ın 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' ilanının ardından saldırıların artması dikkat çekerken, sosyal medyada da muhalefetin başını çektiği bir grup panik ve kaos ortamı yaratma peşine düştü. Vatandaşlar kur saldırısı sonrası, 'Devletimin Yanındayım' konu başlığı ile destek mesajları paylaşırken devlet yetkililerinden de mesajlar geldi.
İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: BİZİM DAVAMIZ GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE DAVASIDIR
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Vazgeçmeyeceğiz. Ülkemiz için, devletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim davamız, bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır. Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: KURGULANAN KARANLIK SENARYOLARA ASLA İZİN VERMEYİZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe kavuşturma adına var gücümüzle mücadele ediyoruz. Türkiye için kurguladıkları karanlık senaryolara asla izin vermeyeceğiz." ifadeleri ile yaşananlara tepki gösterdi.
OSMAN NURİ KABAKTEPE: TÜRK MİLLETİ BUNLARA HİÇBİR ZAMAN PABUÇ BIRAKMADI
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise kur saldırıları ve sosyal medyadaki kaos yaratan paylaşımları sonrası şu ifadeleri kullandı:
Finansal krizlerle, ekonomik manipülasyonlarla Türkiye'yi dize getirmeye çalışmak, daha önce denenen ve başarılı olmayan operasyonlardır. Türkiye'ye yön vermenin tek yolu sandıktır. Aziz milletimizin iradesi, bu operasyonların üstündedir. Kısa süreli dalgalanmalarla oluşturulmaya çalışılan panik havası, bu kutlu yürüyüşün önünde çok cılız birer teşebbüsten öteye geçemeyecek. Bir operasyonun gölgesiyle "ülkeyi karanlık sardı" diyenlere seherimizin aydınlığı ile cevap vereceğiz...
Dünyanın mihverinde olan bir ülke için, mücadele bitmez. Bir de bu ülke, bölgesel güçse ve sürekli bir genişleme yaşıyorsa, karşılıklı hamleler hiç bitmez. Bazen askeri, bazen diplomatik, bazen ekonomik mücadele olarak devam eder. Türk milleti bugüne kadar hiçbir meydan okumaya pabuç bırakmadı. Bu mücadeleyi bugünlere taşıyan Cumhur İttifakı, ülkemizi güçlü ve bağımsız bir şekilde yarınlara taşıyacak kararlılıktadır.