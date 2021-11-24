Kur saldırısı ve provokatif paylaşımlara sert tepki: Kurgulanan karanlık senaryolara asla izin vermeyeceğiz

OSMAN NURİ KABAKTEPE: TÜRK MİLLETİ BUNLARA HİÇBİR ZAMAN PABUÇ BIRAKMADI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise kur saldırıları ve sosyal medyadaki kaos yaratan paylaşımları sonrası şu ifadeleri kullandı:

Finansal krizlerle, ekonomik manipülasyonlarla Türkiye'yi dize getirmeye çalışmak, daha önce denenen ve başarılı olmayan operasyonlardır. Türkiye'ye yön vermenin tek yolu sandıktır. Aziz milletimizin iradesi, bu operasyonların üstündedir. Kısa süreli dalgalanmalarla oluşturulmaya çalışılan panik havası, bu kutlu yürüyüşün önünde çok cılız birer teşebbüsten öteye geçemeyecek. Bir operasyonun gölgesiyle "ülkeyi karanlık sardı" diyenlere seherimizin aydınlığı ile cevap vereceğiz...

Dünyanın mihverinde olan bir ülke için, mücadele bitmez. Bir de bu ülke, bölgesel güçse ve sürekli bir genişleme yaşıyorsa, karşılıklı hamleler hiç bitmez. Bazen askeri, bazen diplomatik, bazen ekonomik mücadele olarak devam eder. Türk milleti bugüne kadar hiçbir meydan okumaya pabuç bırakmadı. Bu mücadeleyi bugünlere taşıyan Cumhur İttifakı, ülkemizi güçlü ve bağımsız bir şekilde yarınlara taşıyacak kararlılıktadır.