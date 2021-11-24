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Giriş Tarihi: 24.11.2021 10:47 Son Güncelleme: 24.11.2021 11:02

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İİT Bakanlar Toplantısı'na video mesaj!

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İİT Bakanlar Toplantısı’na video mesaj!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

Erdoğan'ın ekonomik ve ticari komite toplantısına gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

- Salgının etkilerini hayatın her alanında derinden hissettik.

- Arz-talep dengesizlikleri emtia fiyatlarını artırdı.

- Emtia fiyatlarındaki olağan dışı seyir de dünyada enflasyonu tetikledi.

- Teşkilat içi ticareti daha yüksek seviyelere taşıyacağız.

- Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyor.

- İslam ülkeleri birçok zorluklarla mücadele ediyor.

- Afganistan'ın yanında olmak kardeşlik görevidir.

- Filistin'in haklarını sonuna kadar savunacağız. Kudüs'ün statüsü için var gücümüz ile çalışmalıyız. Filistin mücadelesini zaafa uğratacak her davranıştan kaçınmalıyız. İsrail'in tahliye zorlamalrına dur demeliyiz. Aslolan iki devletli çözümdür.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İİT Bakanlar Toplantısı'na video mesaj!
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