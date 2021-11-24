Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan’dan Kuzey Makedonya’ya başsağlığı mesajı

Son dakika haberleri! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'dan Üsküp'e otobüsle seyahat eden Kuzey Makedonyalı kardeşlerimizin Bulgaristan'da elim bir trafik kazası geçirmelerinden derin üzüntü duydum.