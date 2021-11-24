Son dakika haberleri! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
İstanbul'dan Üsküp'e otobüsle seyahat eden Kuzey Makedonyalı kardeşlerimizin Bulgaristan'da elim bir trafik kazası geçirmelerinden derin üzüntü duydum.
Şahsımı ve Türk halkını derinden üzen bu elim kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmen, kederli ailelerine sabır diliyorum. Kuzye Makedonya Hükümeti'ne ve halkına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifa dileklerimi iletiyorum.
Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan'dan Kuzey Makedonya'ya başsağlığı mesajı | Video
NE OLMUŞTU?
Makedonya'nın Üsküp şehrinden İstanbul'a haftasonu gezisine gelen 4 otobüsten biri, Bulgaristan'da trajik bir kazaya karıştı. Kazanın ardından yanan otobüste bulunan 12'si çocuk 46 kişi hayatını kaybetti.İstanbul masalı Sofya'da trajediyle bitti: 46 kişi hayatını kaybetti! İstanbul'daki son görüntüleri ortaya çıktı