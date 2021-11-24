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Giriş Tarihi: 24.11.2021 20:33 Son Güncelleme: 24.11.2021 20:56

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan'dan Kuzey Makedonya'ya başsağlığı mesajı

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan’dan Kuzey Makedonya’ya başsağlığı mesajı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün alev alması sonucu 12'si çocuk 46 kişi hayatını kaybettiği kazayla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "İstanbul’dan Üsküp’e seyahat ederken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kuzey Makedonyalı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Kuzey Makedonya Hükûmetine ve halkına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifa dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'dan Üsküp'e otobüsle seyahat eden Kuzey Makedonyalı kardeşlerimizin Bulgaristan'da elim bir trafik kazası geçirmelerinden derin üzüntü duydum.

Şahsımı ve Türk halkını derinden üzen bu elim kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmen, kederli ailelerine sabır diliyorum. Kuzye Makedonya Hükümeti'ne ve halkına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifa dileklerimi iletiyorum.

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan'dan Kuzey Makedonya'ya başsağlığı mesajı | Video

NE OLMUŞTU?

Makedonya'nın Üsküp şehrinden İstanbul'a haftasonu gezisine gelen 4 otobüsten biri, Bulgaristan'da trajik bir kazaya karıştı. Kazanın ardından yanan otobüste bulunan 12'si çocuk 46 kişi hayatını kaybetti.

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Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan'dan Kuzey Makedonya'ya başsağlığı mesajı
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