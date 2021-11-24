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Giriş Tarihi: 24.11.2021 17:58 Son Güncelleme: 24.11.2021 18:05

Son dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yeni üyesi Havvanur Yurtsever oldu

Son dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yeni üyesi Havvanur Yurtsever oldu

Son dakika haberi: Meclis Genel Kurulu'nda yapılan seçimle Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yeni üyesi Havvanur Yurtsever oldu.

TBMM Genel Kurulunda Hakim ve Savcılar Kurulunda boş bulunan bir üyelik için oylama yapıldı. Birinci turda seçilmek için 400 oy arandı. Oylamanın birinci turunda 348 milletvekili oy kullandı. Timur Borahan 7 oy, Mustafa Halit Çelik 5 oy, Havvanur Yurtsever 323 oy aldı. 2 oy boş ve 11 oy geçersiz kullanıldı.

Ardından ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci turda seçilebilmek için 360 oy alınması gerekiyordu. Timur Borahan 14 oy, Mustafa Halit Çelik 5 oy, Havvanur Yurtsever 327 oy aldı. 2 oy boş ve 9 oy geçersiz kullanıldı. En çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüne göre seçim yapıldı. Buna göre Havvanur Yurtsever, Hakim ve Savcılar kurulu üyeliğine seçildi.

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Son dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yeni üyesi Havvanur Yurtsever oldu
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