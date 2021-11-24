Taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta, sınır ötesinde PKK'lı teröristlerin temizlenerek, güvenli bölgeler oluşturulması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Metina ve Hakurk bölgelerinde başlatılan 'Pençe-Kaplan' ve 'Pençe-Şimşek' operasyonları devam ediyor.

Özel eğitimli komandoların katıldığı operasyon kapsamında, teröristlerden temizlendikten sonra kurulan üs bölgelerine yönelik terör örgütü PKK mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede obüs topları tarafından yoğun ateş alındı. Ardından bölgede gerçekleştirilen keşif ve gözetle sonucu, taciz ateşi açan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde, taciz ateşine ateş destek vasıtalarıyla karşılık veren Mehmetçik 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."