Terörle mücadelede işbirliği bekliyoruz

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL) 89'uncu Genel Kurul Toplantısı İstanbul Haliç Kongre Merkezi
'nde başladı. INTERPOL İcra Komitesi Başkanı ve üye seçimlerinin yapılacağı toplantıya 155 ülkeden 645 temsilci katılıyor. Toplantının açılış konuşmasını yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
da Türkiye
'nin terörle mücadelesi ile ilgili bilgilendirme yaparak INTERPOL ile işbirliğinin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da toplantıya gönderdiği video mesajında şunları kaydetti:
Asya
, Avrupa
ve Afrika
'nın merkezinde yer alan ülkemiz farklı güvenlik riskleriyle karşı karşıya bulunmaktadır. Gerek çıkarılan bülten sayısı gerekse INTERPOL veri tabanlarına girilen veriler açısından önde gelen ülkelerden biriyiz. 2 binin üzerindeki kırmızı bülten sayısıyla Türkiye ilk 10 ülke içindedir.
Suç ve suçluya karşı verdiğimiz mücadeleye destek olan INTERPOL Genel Sekreterliğine ve ilgili ülke makamlarına teşekkür ediyorum. Suçlar konusundaki işbirliğinin terörle mücadelede de sergilenmesini bekliyoruz. Bilhassa FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşılarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz.