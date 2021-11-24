Trabzon’da terör operasyonu: 5 kişi yakalandı

Trabzon'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlarda askeri sınavlarda usulsüzlük, mahrem yapılanmasına yönelik ve ardışık arama yönetimi ile irtibat kurdukları tespit edilen 4 kişi, ayrıca PYD/YPG ve PKK/KCK terör örgütünün üyesi ve sözde silahlı kadın birlikleri YJA-STAR içerisinde faaliyet gösteren sözde bölük komutanlığı yaptığı tespit edilen J.Y. isimli yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 5 kişi yakalandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, Askeri Okul sınavlarında aday numarası ve T.C kimlik numarası üzerinden kodlama yapılmak suretiyle, sınavlarda usulsüzlükler ve Örgüt tarafından Askeri Mahrem Yapılanmada örgüt üyeleri ile ardışık arama yöntemi üzerinden irtibat kurulduğu tespit edilen M.E.A, A.S, T.A. ve O.S. isimli kişiler Ortahisar ilçesindeki saklandıkları bir evde yakalandı. Savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 4 kişinin Emniyet müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.

Ayrıca, 2013 yılında PYD/YPG örgütü mensubu olan, 2015 yılında ise PKK/KCK terör örgütünün "sözde" Silahlı Kadın Birlikleri "YJA-STAR "içerisinde faaliyet gösterdiği, "sözde" bölük komutanlığı yaptığı tespit edilen J.Y. isimli yabancı uyruklu kişi Ortahisar ilçesindeki saklandığı bir evde yakalandı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın J.Y.nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.