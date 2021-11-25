2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli
Savunma Bakanlığı, Irak
'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde 2 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Trabzon
'da, terör örgütleri PYD/ YPG ve PKK/KCK'nın sözde bölük komutanlığını yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu J.Y. isimli kadın operasyonla yakalandı. Teröristin 2013 yılında terör örgütü PYD/ YPG içinde, 2015 yılında da PKK/ KCK terör örgütünün sözde 'silahlı kadın birlikleri "YJASTAR" içinde faaliyet gösterdiği, sözde bölük komutanlığı yaptığı belirlendi.
İzmir
'de ise 14 kişi PKK operasyonunda gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün örgüt faaliyeti yürüttüğü belirlendi. Hüseyin KAÇAR/SABAH