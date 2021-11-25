Açık görüşler 1 Aralık’tan itibaren tekrar başlayacak

KOVİD-19 önlemleri kapsamında, 1 yıl 8 aydır izin verilmeyen açık görüşler 1 Aralık Çarşamba gününden itibaren başlıyor. Açıklama, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
'den geldi. Gül, "Bilim kurulunun tavsiyesi doğrultusunda 1 Aralık Çarşamba gününden itibaren cezaevlerinde açık görüşler başlayacak" dedi. Bakan Gül, görüşlerin Sağlık Bakanlığı
'nın belirlediği kurallar çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti. Öte yandan TBMM Genel Kurulu
'nda 5'inci Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifi de kabul edildi. Buna göre açık cezaevine sevk edilecekler ile açık cezaevlerinde bulunanlar için uygulanan Kovid-19 izninin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek. Boşanmış ebeveynlerin çocuklarının anlaşmazlık durumunda icra yoluyla anne ya da babasıyla görüştürülmesi uygulaması da sona erecek.