AK Parti’den kadına şiddetle mücadele çalıştayı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, Ankara'daki otelde, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uygulama Pratikleri ve Öneriler' konulu disiplinler arası çalıştay düzenledi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, konuşmasında kadına yönelik şiddete ilişkin çözüm önerilerini değerlendireceklerini söyledi. Şiddet gerçekleşmeden önceki sürecin ayrı bir konu, şiddet gerçekleştikten sonraki sürecin ise ayrı bir konu olduğunu vurgulayan Keşir, "Kurumlar arası koordinasyon son derece önemli. Aile, İçişleri, Adalet Bakanlıklarının bu konudaki koordinasyonları son derece önemli. Şiddetle mücadele bizim son 20 yılda üzerinde önemle durduğumuz bir konu. 2002 seçim beyannamemizde bile 'töre-namus saikiyle işlenen cinayet' seçim beyannamemizde vardı. 2005'te Türk Ceza Kanunu'nda yaptığımız köklü değişiklikle beraber Türkiye'de töre saikiyle işlenen cinayet yok denecek kadar azaldı" dedi.

MEDYAYA ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR

Keşir, kadına yönelik şiddetin topyekun mücadeleyi gerektiren konu olduğunu ifade etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunun en önemli unsur olduğunu vurgulayan Keşir, "Medyaya bu konuda önemli bir rol düşüyor. Medya aynı zamanda önemli bir öğrenme aracı, onun için medyanın şiddet haberlerindeki dili de çok önemli. STK'lara büyük görev düşüyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele gibi konular, topyekun mücadeleyi gerektiren konular. Üniversiteler, akademi, kamu kurumları toplumun tüm katmanlarının iş birliğini gerektiren konular. Siyasi partiler bu konunun tam ortasında yer alıyor. Çok verimli bir toplantı yapacağımıza inanıyorum. Burada tüm taraflar bir masada oturup verimli bir rapor ortaya çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.

ŞÖNİM ve KONUKEVİ SAYISI ARTMALI

Malatya Milletvekili Öznur Çalık, mecliste kurulan komisyonda 100'den fazla kadının dinlendiğini rapor hazırlanınca kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi. Kadına yönelik şiddetin AK Parti hükümeti döneminde devlet politikası haline geldiğini ve bunun önemli olduğunu kaydeden Çalık, "Şiddet gören kadınların başvurduğu ilk adım merkezleri yeniden düzenlenmeli. İkinci adım olan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)nin ilkeleri yeniden düzenlenmeli, personel kapasitesi artırılmalı, gözlem izlem odasında çalışmalar yapılmalı. ŞÖNİM'lerin sayısı ve kapasiteleri artırılmalı. Belediyelere konukevi yaptırma zorunluluğu getirilmeli ve belediyelere bunun için bütçe verilmeli. Konukevlerinde ihtisaslaşmalıyız" ifadelerini kullandı.

Çalıştay; Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) temsilcilerin sunumları ve soru cevaplarla devam etti.

"SEVGİ İLE ŞİDDET YANYANA GELMEZ!"

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında hazırladığı kampanyada bu kez "Sevgi ile Şiddet Yan Yana Gelmez" mesajı ve 'Şiddetin Bahanesi Olmaz" sloganıyla topluma sesleniyor. Önceki yıllarda "Sen Varsan Şiddete Yer Yok" "Şiddete Göz Yumma" "Şiddete Hakkın Yok" "Cins Var Cins Var" gibi kampanyalar düzenleyerek kamuoyunun dikkatini kadına şiddet sorununa yönelten KADEM, bu kez "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla hazırladığı filmde "Sevgi ile Şiddet Yan Yana Gelmez" mesajı veriyor.Bugün basına özel ilk gösteriminin ardından televizyonlarda ve dijital ortamlarda yayınlanmaya başlayacak olan kampanya spot filmleriyle KADEM, "Şiddetin Bahanesi Olmaz" diyerek bu ortak insanlık mücadelesine herkesi davet edecek.