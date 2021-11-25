Alanya’da kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu: 1 ölü 3 yaralı

Kaza saat 15.30 sıralarında Değirmendere Mahallesi Mahmuyseydi yolu üzerinde meydana geldi. Y.E.(21) isimli sürücünün kullandığı 07 NEL 91 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yoldan çıkarak 5 metre yükseklikten uçarak yolun sağındaki bahçeye uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları ilk müdahalede araçta yolcu olarak bulunan M.E.(50) isimli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücüsü Y.E. (20) A.K.(38) ve S.E.(49) özel bir hastaneye götürüldü. Kaza yerinde hayatını kaybeden M.E.'nin cansız bedeni savcı talimatının ardından Alanya Belediye Morguna kaldırılırken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.