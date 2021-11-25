Başkan Erdoğan’dan kadına karşı şiddetle mücadelede net mesaj: Tamamen ortadan kaldıracağız, kararlıyız

"TÜM DÜNYANIN SORUNUDUR"

Bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddet ne yazık ki tüm dünyanın sorunudur. Türkiye bu soruna karşı en kapsamlı ve etkili mevzuata sahip ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

"HER TÜRLÜ YASAL VE İDARE TEDBİRİ ALMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Geçtiğimiz Temmuz ayında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıklamış, 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet belirlemiştik. Değişen şartlara ve ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak gereken her türlü yasal ve idari tedbiri almayı sürdüreceğiz.