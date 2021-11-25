DEAŞ ve EL KAİDE terör listesi güncellendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 31670 sayılı Resmi Gazete'de yer alan karara göre, terör örgütlerine finansmanın önlenmesi amacıyla El Kaide ve DEAŞ bağlantılı kişiler listesi güncellendi. Buna göre, söz konusu örgütlere bağlantılı listeye bir kişi eklendi. Resmi Gazete'de 4860 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında şu ifadelere yer verildi: "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listenin "A- DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" başlıklı bölümüne, ekli listede yer alan kişi eklenmiştir.

Bu Karara karşı, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24 üncü maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7'nci maddesi çerçevesinde, Resmi Gazete'de yayımını izleyen 60 gün içinde Danıştay'da dava açılabilir. Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür."