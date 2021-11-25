Haberler Gündem Haberleri Dışişleri’nden Rusya'ya taziye mesajı
Giriş Tarihi: 26.11.2021 01:27

Dışişleri’nden Rusya'ya taziye mesajı

AA
Dışişleri’nden Rusya’ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kuzbass bölgesindeki bir kömür madeninde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kuzbass bölgesindeki bir madende gerçekleşen kaza sonucunda en az 52 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, kömür madeninde yaklaşık 250 metre derinlikte çıkan yangın nedeniyle 52 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri’nden Rusya'ya taziye mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA