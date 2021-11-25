Dışişleri’nden Rusya’ya taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kuzbass bölgesindeki bir madende gerçekleşen kaza sonucunda en az 52 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, kömür madeninde yaklaşık 250 metre derinlikte çıkan yangın nedeniyle 52 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.