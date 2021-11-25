Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"İNANCIMIZDA ASLA YERİ OLMAYAN ŞİDDET, İNSANLIK SUÇUDUR"



Erbaş, "İnancımızda asla yeri olmayan şiddet, insanlık suçudur, acizliktir, merhametsizliktir, zulümdür" ifadelerini kullandı. Erbaş resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti: "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün sevgi ve ülfetin, muhabbet ve şefkatin hayatımızda hakim olmasına, çocukların, kadınların ve tüm insanlığın şiddet, ihmal ve istismardan uzak, huzurlu günlere kavuşmasına vesile olmasını temenni ediyorum."