Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusı Abdullatif Emen operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca Eren kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusı Abdullatif Emen operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakalanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin İlinde "EREN KIŞ-8 (ÖMERYAN) ŞEHİT GK ABDULLATİF EMEN" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (670) personel (56) operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.