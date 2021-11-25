Filistin davasını sonuna kadar savunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 37'nci Bakanlar Toplantısı'na video mesaj gönderdi:
Ekonomik işbirliğimizi güçlendirirken, diğer taraftan da kardeş ülkelere gereken siyasi, insani, mali ve hukuki desteği vermemiz gerekiyor. Afganistan
'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi ortak temennimiz. 40 yıldır çatışmayla, terörle, işgalle boğuşan Afganistan'ın yanında olmak Afgan
halkına karşı kardeşlik görevimizdir. İİaT'nin kuruluş gayesi olan Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız. Filistin davasını zaafa uğratacak her türlü hareketten kaçınmalıyız. İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim, yıkım, zorla yerinden etme, müsadere, tahliye politikalarına "Dur" demeliyiz. Filistin'in başkenti Kudüs-ü Şerif'in statüsünü ve kutsiyetini korumalıyız.
Müslümanlar bilhassa Avrupa
'da ırkçı, ayrımcı, İslam ve yabancı düşmanı eylemlere maruz kalıyor. Müslüman toplumunun temel insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayan sözüm ona tedbirler kaygı verici. Rohingya Müslümanları'nın Myanmar'a güvenli, gönüllü, onurlu şekilde geri dönüşleri gerçekleşmeden Arakan'da çözüm ve barışa ulaşılması mümkün değil.
Suriye
'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, ülkeye güvenli şekilde geri dönüşleri sağlayacak kalıcı çözümün bulunması zaruridir. Libya
'da meşruiyetin yanında durarak verdiğimiz destek sayesinde sahada denge sağlanmış, siyasi sürecin ilerletilmesi mümkün olmuş ve tüm ülkeyi temsil eden milli birlik hükümeti kurulmuştur. Libyalı kardeşlerimize desteğimizi devam ettiriyoruz. Çin
'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların durumunu da hassasiyetle takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan
'da meydana gelen ve 46 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası nedeniyle Kuzey Makedonya hükümeti ve halkı için de taziye mesajı yayınladı.