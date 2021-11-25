Heybeliada’da İETT’nin elektrikli toplu ulaşım aracı kaza yaptı!

İBB geçtiğimiz yıl Adalar ilçesinde kullanılmak üzere Çin'den, 4 kişilik 30 adet ve 14 kişilik 60 adet "elektrikli golf arabası" ithal etmiş, toplu ulaşımda adalarda bu araçlar kullanılmaya başlanmıştı. Bugün ise Heybeliada Dinlence Mevkiinde öğle saatlerinde toplu ulaşımda kullanılan elektrikli İETT aracının kontrolden çıktıktan sonra ormanlık alana uçarak kaza yaptığı öğrenildi.

İstanbul Adalar'da faytonların kaldırılmasının ardından elektrikli araçların kullanılmasına karar verilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 4 Mart 2020 tarihinde Adalar İlçesi'nde kullanılmak üzere Çin'den, 4 kişilik 30 adet ve 14 kişilik 60 adet "elektrikli golf arabası" ithal etmişti. Bir süre sonra toplu ulaşım için ithal edilen elektrikli golf arabalarının karayollarında kullanılması için uygunluk belgesi olmadığı ortaya çıkmış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 20 Temmuz 2021 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmüş, bu esnada telefonla toplantıya katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından bu sorun çözülmüştü.



İETT ARACI HEYBELİADA'DA KONTROLÜ KAYBEDEREK ORMANLIK ALANA UÇTU

Bugün ise Ada gazetesinin haberine göre; Heybeliada Dinlence Mevkinde öğle saatlerinde İETT aracı kontrolden çıkarak ormanlık uçtu. Kazada bir kişi yaralandı. Aracı bulunduğu yerden çıkartılması için Büyükada'dan çekici gönderildi. Araçların yasal alt yapılarının olmaması nedeniyle kazalarda şoförün sorumlu tutulma durumu var.