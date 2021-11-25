Giriş Tarihi: 25.11.2021 15:55Son Güncelleme: 25.11.2021 16:10
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirilen teröristler yeşil ve turuncu kategoriden
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Eren Kış -7 Operasyonunda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin terörden arananlar listesinin yeşil kategorisinde yer aldığını, birinin ise turuncu kategoride yer aldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Eren Kış -7 Operasyonunda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin terörden arananlar listesinin yeşil kategorisinde yer aldığını, birinin ise turuncu kategoride yer aldığını açıkladı.
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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirilen teröristler yeşil ve turuncu kategoriden