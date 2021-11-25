Köpekten kaçmak isterken merdiven boşluğuna  düşen çocuk yaralandı

Olay, 20.30 sıralarında Esenyurt Merkez Mahallesi 1187'inci Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki Y.K, sokakta yürürken kendisini kovalayan köpekten kurtulmak için sokak üzerinde bulunan bir inşaatta girdi. Bir anda inşaata giren çocuk, binanın yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki merdiven boşluğuna düştü.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Y.K., sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk.müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EKMEK ALMAYA BAKKALA GİTMİŞ

Y.K'nın ekmek almak için evden çıktığı ve bu sırada olayın gerçekleştiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.