Mahkemelik olan Altan Gördüm hakim karşısında

Er Er Mimarlık şirketi, Bebek'teki binanın hafriyat, temizlik ve ince işlerinin yapılması için anlaştığı Altan Gördüm'den ücretlerini alamadığı iddiasıyla mahkemelik olmuştu.

İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Mimarlık şirketi icra müdürlüğüne başvurarak Altan Gördüm'e 52 bin 824 liralık icra takibi başlatmıştı. Ancak Gördüm'ün itirazı üzerine takip durunca, şirket bu defa 'itirazın iptali' istemiyle dava açtı.

ALTAN GÖRDÜM İDDİALARI REDDETTİ

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya Altan Gördüm katılım sağladı. Avukatı'nın rahatsız olması sebebiyle duruşmaya tek katılan ünlü oyuncu ifadesini verdi. İfadesinde, "Mimarlık şirketiyle bahsi geçen sözleşmeyi imzalamadım. Sözleşme olarak sunulan belgede ki imza bana ait fakat sözleşmede tahrifat yapılmıştır. Sözleşmede ki madde imza atıldıktan sonra eklenmişti. Bu nedenle borçlu değilim. Ben hukukçu değilim hukuki değerlendirmeyi avukatım yapacaktır." dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.