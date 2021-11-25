Olağanüstü MYK sonrası AK Parti’den CHP’ye zor soru: 14’üncü katta oturup gündemi belirleyen kim?

ESKİ CHP'Lİ ÖZTÜRK YILMAZ 14'ÜNCÜ KATTA GİZLİ TOPLANTILAR YAPILDIĞINI DUYURMUŞTU

CHP'de üst düzey görevlerde bulunduktan sonra zehir zemberek sözlerle istifa eden ve Yenili Partisi'ni kuran Öztürk Yılmaz bir canlı yayında hayli dikkat çeken ifadeler kullandı. Yılmaz, CHP'de 14'üncü kat diye bir yer olduğunu ve gizli görüşmelerin burada yürütüldüğünü, CHP yönetiminin de 15 Temmuz darbe girişiminden haberdar olduğunu ifade etti. Yılmaz, Kılıçdaroğlu'na darbe gecesi zorla kınama yayınlattığını da ifade etti.

Yılmaz canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

CHP'de 14'üncü kat var. Her şey orada dönüyor. Ben darbeyi (15 Temmuz'daki girişim) daha önceden bildiklerini düşünüyorum. Enver Altaylı'nın iddianamesinde bin 200 defa görüşme olduğu söyleniyor. Şu anda hala orada özel danışmanlık görevini yapıyor.

"CHP DIŞARIDAN YÖNETİLİYOR"

Yılmaz sözlerinin devamında, CHP'nin dışarıdan yönetildiğini belirterek, "İttifaklar nasıl oluştu? Atatürkçü bir parti, HDP ile anayasa çalışması yapıyor. Atatürk'ün felsefesinde birleştirme var diğerinde federal bir yapıyla ayrıştırmak var. Nasıl oluyor ki, milliyetçi olduğunu iddia eden bir parti de (İYİ Parti) üçüncü bir parti oluyor. Bunları kim bir araya getiriyor? İşte dışarısı getiriyor. Dış destekli kukla muhalefet diye boşuna demiyorum." ifadelerini kullandı.