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Giriş Tarihi: 25.11.2021 19:04

PKK’da çözülme devam ediyor! 2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

PKK’da çözülme devam ediyor! 2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında  teslim olan  örgüt mensubu sayısı 180'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1'i İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Gri Kategoride olmak üzere 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 180'e yükseldi.

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PKK’da çözülme devam ediyor! 2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
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