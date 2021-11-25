Sınırda ezber bozan güvenlik! Kaçak geçişleri önlemek için 4 kademeli önlem

Kaçak göçmenler bir takım organizatörler vasıtasıyla Van Gölü'ne kadar ulaşabilme ihtimalini dikkate alarak dördüncü katman olarak da devriyeler çevrede görev yapıyor. Bölge tüm güvenlik güçleri tarafından bir bütün halinde yakın takipte. Türkiye'nin 911 kilometresinden oluşan Suriye sınırının 837 kilometresi tamamen duvarla örülü. Bugüne kadar 575 km aydınlatma sistemi kuruldu. Yol kontrolleri sıklaştırıldı.