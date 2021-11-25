Sınırda ezber bozan güvenlik! Kaçak geçişleri önlemek için 4 kademeli önlem

Sınırlar 4 kademeli önlemle koruyor. Hudut sınırlarında komandolar ,komandoların arkasına ikinci hat olarak jandarma konuşlandırılmış durumda.Kaçak göçmenlerin en çok kullandığı noktalara üçüncü katman olarak polis özel harekat yerleşti.
Kaçak göçmenler bir takım organizatörler vasıtasıyla Van Gölü'ne kadar ulaşabilme ihtimalini dikkate alarak dördüncü katman olarak da devriyeler çevrede görev yapıyor. Bölge tüm güvenlik güçleri tarafından bir bütün halinde yakın takipte. Türkiye'nin 911 kilometresinden oluşan Suriye sınırının 837 kilometresi tamamen duvarla örülü. Bugüne kadar 575 km aydınlatma sistemi kuruldu. Yol kontrolleri sıklaştırıldı.
Bütün bunlar yapılırken diğer yandan da göçmen kaçakçılığına ağır cezalar getiren düzenlemeler de tek tek devreye sokuldu. Jandarma Genel Komutanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce kullanılabilen 'Düzensiz Göç Ortak Veri Tabanı' kuruldu.
Kaçak göçmenlerin geldikleri ülkelere geri gönderilmesi için etkin bir geri gönderme mekanizması oluşturuldu. Bu yıl sınırdışı edilen kaçak göçmen sayısı 292bin 825 oldu. 2016 yılından bu yana yakalanan kaçak göçmen sayısı 1 milyon 329 bin olurken, yakalanan organizatör sayısı 6 bin 541 oldu.
Sahil Güvenlik Komutanlığı kapasitesinin yüzde 70'i denizler yoluyla göçmen kaçakçığını önlemek için kullanılıyor .Personel sayısı artırılırken yeni botlar, hava araçları ekipmanlar almaya devam ediliyor. Alınan önlemler sayesinde 2021 yılında Ege adalarına günlük geçiş sayısı ortalama 9'a düştü.