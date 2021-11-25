Son dakika: Bakan Koca’dan TURKOVAC müjdesi! Bugün itibariyla...

"BAŞTA ASİSTANLARIMIZ OLMAK ÜZERE DOKTORLARIMIZIN NÖBET YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK İÇİN DÜZENLEMELER YAPMAKTAYIZ"

Sağlık çalışanlarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hastalarımız ile çalışanlarımızın buluştuğu hastane ortamlarını çağdaş normlara ulaştırmak için yatırımlarımızı artırarak devam ediyoruz. Başta asistanlarımız olmak üzere doktorlarımızın nöbet yükünü hafifletmek için düzenlemeler yapmaktayız. Sağlık çalışanlarımızın özlük haklarını daha iyiye götürebilmek için büyük uğraş veriyoruz.

"DOKTOR DIŞI SAĞLIK PERSONELİMİZİN SABİT EK ÖDEMELERİNDE TOPLU SÖZLEŞMEYLE ARTIŞ SAĞLADIK"

Çalışanlarımızın çıplak maaşının emeklerinin karşılığı olmadığının bilincindeyiz. Onları verilen hizmete layık, toplumda hak ettikleri hayat standardına kavuşturacak bir gelire kavuşturmak azmindeyiz. Doktor dışı sağlık personelimizin sabit ek ödemelerinde toplu sözleşmeyle artış sağladık. Doktorların sabit ek ödemelerinin artırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istiyoruz. Bu konuda sayın vekillerimizin desteğine ihtiyacımız var.