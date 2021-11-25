SON DAKİKA: Devlet Bahçeli: Canlı döviz bombalarına, faiz ve rant lobilerine eyvallah etmedik, etmeyeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MYK Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Canlı döviz bombalarına, faiz ve rant lobilerine sonu sefa da, cefa da olsa eyvallah etmedik, eyvallah etmeyeceğiz. Döviz kuru ile kurulmadık, öyle de devrilmeyeceğiz." dedi. Bahçeli, Millet İttifakı'na da erken seçim yanıtı verdi, "Kılıçdaroğlu ve terörist yandaşlarının erken seçim beklentileri boşunadır." diye konuştu.

"EYVALLAH ETMEDİK, ETMEYECEĞİZ"

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

MHP Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısı, dava arkadaşlarımızın iştirakleri ile gerçekleştirildi. Gündemdeki sıcak konu başlıkları kapsamlı olarak görüşülmüştür. Faiz ve enflasyondaki gelişmeler de ele alınmıştır.

Ülkemizin bugünkü gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır. Varoluş, yokoluş noktsında kilitlenmiştir. Tehdit saçan gelişmeler sonrası devlet, milleti ile kenetlenmiştir ve dik duruş göstermiştir. Canlı döviz bombalarına, faiz ve rant lobilerine sonu sefa da, cefa da olsa eyvallah etmedik, eyvallah etmeyeceğiz. Döviz kuru ile kurulmadık, öyle de devrilmeyeceğiz.

Provokatif tahrikler sahneye ve sokağa tutunmak için tetikte beklemektedir. Türkiye'yi küstahça hizaya getirmek için tertip içine girenler, Irak ve Suriye kuzeyinde, Libya'da, Karabağ'da, Mavi Vatan'da ve terörle mücadelede elde edilen kazanımlardan taviz vermemizi gözlemektedir. Buna sessiz ve seyirci kalmamız, hayatın ve fikriyatımızın doğasına aykırıdır. Döviz piyasasındaki istikrarsızlıklar üzerinden Türkiye'yi düşürmeye projelendirilen siyaset anlayışı gemi azıya almıştır. Sorumsuz ve şuursuz muhalefet partileri siyasi ikbal arayışlarına gizlenerek tarihi bir hatanın içine sürüklenmişlerdir. Covid-19 küresel ticaretin işleyişini, ülkeler arası ilişkilerin insicamını sarsmış hatta sakatlamıştır.

Ekonomik büyümedeki göz kamaştırıcı artış, ihracattaki rekor yükseliş, ülkemizin girdaptan kurtulduğuna işarettir. Bu kapsamda CHP fırsatçıdır. Erken seçimden başka söyleyeceği bir şey bulunmayan zillet ittifakının ana ve yan ortakları, Türkiye aleyhine planlı bir hareketlenme içindedir. Türk Milleti bu iğrenç gelişmeleri yakından izlemektedir. Dövizin fiyatı serbest piyasa şartlarında oluşurken zilletin ittifakının etiket fiyatı da yabancı başkentlerde belirlenmiştir. Terörist Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme pasını alarak iç barış için beyan etmesi kimin iş birliğinde olduğunu göstermiştir.

Devlet Bahçeli: "Döviz kuru ile kurulmadık, öyle de devrilmeyeceğiz" | Video

"TÜRKİYE, DÖVİZ SABOTAJLARINA YENİLMEYECEKTİR, HAYAT PAHALILIĞINA BOYUN EĞMEYECEKTİR"

Cumhuriyet tarihinde böyle bir eziklik ve erdemsizlik hiç görülmemiştir. Kılıçdaroğlu'nun partisinin olağanüstü MYK toplantısından sonra yaptığı kokuşmuş açıklamanın referansı HDP'dir, Demirtaş'tır, PKK örgütüdür. Onların dikte ettiği ne varsa sahiplenerek sahaya inmeye karar vermiştir. Müfteri Kılıçdaroğlu, asıl kaosu kendi partisinde yaşadığını görmeyecek kadar körleşmiştir. Türkiye döviz sabotajlarına yenilmeyecektir, terör örgütlerine pes etmeyecektir. Faiz lobisine eğilmeyecektir. Türkiye hayat pahalılığına boyun eğmeyecektir. Cumhur İttifakı alayını göğüslemeye yeminlidir.

Sokaklara inerek hükümeti istifa ettirmeye isteyenlere asla izin, icazet verilmeyecektir. Demokrasi sokakta değil, milletimizin iradesindedir, sandığın içindedir. Türkiye sokakta bulunmamış, zillet ittifakına bırakılmayacaktır. Darbe teşebbüsü ile yapamadıklarını dövizle başaramayacaklardır. Kılıçdaroğlu ve terörist yandaşlarının erken seçim sözleri sonuçsuzdur.