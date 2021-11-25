"Sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyoruz"

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremzedeler için yapılan evlerde incelemelerde bulundu. Yıldırım, "Rabbime hamd ediyorum. Bir daha böyle acılar yaşatmasın. Deprem hayatın gerçeği. Önemli olan depreme hazır olmak ve deprem sorası hayatı normale döndürmek. İzmir Bayraklı'daki depremin ortaya çıkardığı hasarda 117 hemşerimizi kaybettik. Onları geri getiremeyiz. Allah hepsine rahmet eylesin. Depremden geriye kalan hasarı gidermek için Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız imkanları seferber ilan ettiler. Biz de İzmir milletvekilleri olarak, bütün kurumlarımız olarak büyük bir gayret içerisinde kısa sürede enkaz altında vatandaşlarımızı, bebeklerimizi kurtardık. Olağanüstü gayretle herkes çalıştı. Yaralar sarılmaya başlandı. 9-10 ay gibi kısa sürede deprem konutlarının ilk bölümü teslime hazır hale geldi. Cumhurbaşkanımız İzmir ziyaretinde teslimatları yapacak. Konutların bu hale gelmesinde Bakanımız Murat Kurum'a ve TOKİ başkanımıza ve İzmirlileri adına teşekkür ediyoruz. Bununla kalmıyor. Başka proje alanları da önümüzdeki aylarda teslim edilecek. Rezerv alan var. 3650 bağımsız bölümden oluşan konutlarda genel dönüşüm amacıyla yapılıyor. Devlet büyük refleksle hemen sahaya indi. Yaraları süratle sardı. İzmirli hemşerilerim adına emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

SÖZÜMÜZÜ TUTMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise şunları söyledi:

"Hepimiz 30 Ekim'de deprem yaşadık. 117 canımız yitirdik. Olayın ilk anından itibaren burada İzmir için tüm Türkiye seferberlik ruhuyla hareket etti. İzmir için yapılması gerekenleri Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilgili tüm bakanlıklar seferberlik anlayışıyla hareket ettik. Enkaz altından 1 tane yavrumuzu, vatandaşımızı kurtarabilir miyiz diye dua ederken vatandaşlarını ihtiyaçlarını giderecek çalışmaları başlattık. Vatandaşları sağlam yerlere alma, barınma, gıda ihtiyaçları, kira yardımı vermek koşuluyla onları bir gün yalnız bırakmadık. Söz vermiştik. Yarın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vatandaşlara verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. 569 konutumuzu ve 145 iş yerimizi teslim edeceğiz. Şubat ayında Rıza Bey Apartmanımızın olduğu yerde temeli atmıştık. 9 ay gibi zamanda konutları bitirdik. Söz verdiğimiz şekilde nisan ayına kadar bitmemiş konut kalmayacak. 7 bölgede projelerimizi bitireceğiz. 2 milyar 250 bin TL'ye mal olan 5074 bağımsız bölümden oluşan rezerv alanı önemli bir süreçti. 2022'nin Nisan ayında dışarıda kimse kalmayacak. Vatandaşlarımız sağlam, yeşil alanlarıyla malzemesiyle kentin mimarisine uygun konutlara geçmiş olacak. Cumhurbaşkanımız İzmir'e müjde verdi. 2+1 evler 160 ila 180 2+1 220-260 bin TL arasında 2 yıl ödemesiz 740 ve 1050 TL taksitle, faizsiz bir ödemi süreci olacak. Giden canları geri getiremeyiz. Elazığ'da, Malatya'da yaptığımız gibi İzmir'de de çalışmalarımızı yürütmüş olduk. Her zaman milletimizin yanında olduk. İzmir tarihinin en önemli dönüşüm projesini bitirmiş oluyoruz. İzmir'in riskli yapı stokunun bitirilmesi konusunda önemli bir adım. Talepler olursa bakanlığımız gerekli çalışmaları yaparak destek olacağız" dedi