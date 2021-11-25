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Giriş Tarihi: 25.11.2021 13:56

Terlikler içerisine gizlenen uyuşturucu gümrüğü geçemedi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Terlikler içerisine gizlenen uyuşturucu gümrüğü geçemedi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı’nda başlatılan daha sonra şehir içinde devam ettirilen operasyonlarda kadın terliklerinin içerisine gizlenmiş, dolgu malzemesi görünümünde toplam 10.5 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan risk analizinde, İran'dan Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu bir yolcu riskli olarak değerlendirildi. Söz konusu yolcuyu havalimanına getiren uçak, bilgi sistemleri üzerinden takip edilerek iniş yaptığında operasyon için harekete geçildi.

DEDEKTÖR KÖPEKLER TEPKİ VERDİ

Şüpheli yolcunun beraberindeki bagajlar x-ray cihazına sevk edildi. Burada yapılan taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine açılarak aranan bagajların içerisinde ilk bakışta suç unsuruna rastlanmadı. Narkotik dedektör köpekler ile yapılan aramada ise köpeklerin valizlerdeki kadın terliklerine tepki verdiği gözlendi.



TERLİKLERİN İÇİNE GİZLENMİŞ

Bunun üzerine bağlantı noktalarından ayrılan terliklerin içerisinde dolgu malzemesi görünümünde beyaz renkli, kalın kalıplar halinde plakalar bulundu. Söz konusu plakalardan alınan numunenin analizinde, metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu saptandı. Operasyon sonucunda 6.5 kilogram uyuşturucuya el konuldu.



ALICILAR DA YAKALANDI

Uyuşturucunun yurt içindeki alıcılarını tespit etmek amacıyla soruşturma derinleştirildi. Şehir içerisinde belirlenen adreslerde gerçekleştirilen operasyonda ise alıcılar yakalandı. Söz konusu alıcıların kullandıkları otomobilde yapılan aramada da benzer yöntemle terlikler içerisine gizlenmiş 4 kilogram uyuşturucu daha ele geçirildi.



6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bir biri ile bağlantılı iki operasyon sonucunda toplam 10.5 kilogram metanfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirilirken; Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı analizi ve dikkatli çalışmaları sayesinde açığa çıkarılan yöntemi kullanarak Türkiye'ye uyuşturucu sokmak isteyen 6 kişi gözaltına alındı.

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Terlikler içerisine gizlenen uyuşturucu gümrüğü geçemedi
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