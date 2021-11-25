Tüm Türkiye tek yürek oldu





AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı: Siz de, içerideki şubeleriniz de iyi bilin, vazgeçmeyeceğiz. Sizin gibi müstemlekelere rağmen vazgeçmeyeceğiz.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Kısa süreli dalgalanmalarla oluşturulmaya çalışılan panik havası, bu kutlu yürüyüşün önünde çok cılız birer teşebbüsten öteye geçemeyecek.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: Bugüne kadar tüm krizleri nasıl atlattıysak açılan bu ekonomik savaşı da zaferle sonuçlandıracağız.

AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu: Dolar 1 TL olsa da siz onu sevmeyeceksiniz. Dolar 50 TL olsa da biz ondan vazgeçmeyeceğiz. Devletimizin yanındayız.