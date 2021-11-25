Zehir tacirlerine üç baskın... 90 kilo uyuşturucuyla yakalandılar...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bayrampaşa, Kadıköy ve Esenyurt İlçeleri'nde üç farklı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Beş şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 65 kilo 280 gram Skunk maddesi, 18 kilo 280 gram sıvı Metamfetamin maddesi, beş kilo 980 gram Metamfetamin maddesi ve yedi kilo 800 gram aseton ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan ötürü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.