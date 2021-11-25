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Giriş Tarihi: 25.11.2021 17:59

Zehir tacirlerine üç baskın... 90 kilo uyuşturucuyla yakalandılar...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Zehir tacirlerine üç baskın... 90 kilo uyuşturucuyla yakalandılar...

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; üç uyuşturucu operasyonunda 90 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Beş kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bayrampaşa, Kadıköy ve Esenyurt İlçeleri'nde üç farklı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Beş şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 65 kilo 280 gram Skunk maddesi, 18 kilo 280 gram sıvı Metamfetamin maddesi, beş kilo 980 gram Metamfetamin maddesi ve yedi kilo 800 gram aseton ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan ötürü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Zehir tacirlerine üç baskın... 90 kilo uyuşturucuyla yakalandılar...
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