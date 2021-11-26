“Barkodlu” çeteye ilaçlarla suçüstü

"Sahte İlaç" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. "Merdiven Altı" olarak tabir edilen sağlıksız koşullarda sahte Covid-19 ilacı imalatı yapıldığını tespit eden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Polisleri; söz konusu sahte ilaçların kiralık depolarda muhafaza edildiğini ve satılarak kuryeler aracılığıyla ülke geneline dağıtıldığını tespit etti. İstanbul'da 6 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi "Kişilerin Hayatını Ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapmak Veya Satmak" suçundan ötürü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte ilaçları imal ederken kendilerini korumak adına özel tasarlanmış elbiseler giydikleri belirlendi.





ORİJİNAL BARKODLARI BASTILAR



Ayrıca şüphelilerin farklı sağlık kuruluşlarının ve ilaç firmalarının bilgilerini kullanarak sahte sertifikalar ve sahte ilaç prospektüsleri düzenlendikleri de saptandı. "Profesyonel" olarak sahte ilaç imal eden şüphelilerin ürettikleri sahte ilaçların kutularına piyasadan topladıkları orijinal barkodları bastıkları ve sahte ilaçların, satın alan kişiler tarafından "Barkod Okuma Sistemi" üzerinden kontrol edilmesi durumunda mağdurların ilaç firmalarının internet sitelerine yönlendirilmesini sağladıkları da iddia edildi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 450 bini tablet olmak üzere 950 bin sahte Covid-19 ilacı, sahte vitamin ilaçları, sahte kanser ilaçları, sahte şeker hastalığı ilaçları, sahte evcil hayvan ilaçları, 500 bin adet ilaç ambalaj ve malzemesi, 150 litre sahte ilaç yapımında kullanılan kimyasal madde ve bir av tüfeği ele geçirildi