Başkan Erdoğan’dan Deprem Konutları Teslim Töreni’nde önemli açıklamalar

Geçtiğimiz yıl İzmir'de meydana gelen ve 117 vatandaşın hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki deprem sebebiyle, evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için, TOKİ (Toplu Konut İdaresi) Başkanlığı tarafından yapılan konutlar, bugün düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.

Törende Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Hamdolsun ülkemiz dünyanın en hızlı, en etkin, en pratik afet müdahale sistemine sahiptir. Biz dakikalar içinde yardım, günler içinde enkaz kaldırma çalışmalarını başlatabiliyoruz.

Hiç kimseyi aç bırakmadık, açıkta bırakmadık. Sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Daha önce nasıl Elazığ ve Malatya'da 1 yıl gibi kısa sürede daha iyisini yaptıysak, İzmir'de de aynısını yaptık.

İzmir depreminin ardından Bayraklı'da 1391 konut, 392 dükkan için harekete geçtik. İzmir depreminin 5071 konut, 354 konut yapma kararı aldık. Bugün sözümüzü tutuyor, ilk etap evleri ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz. Bizler AK Parti'yiz. Bizler söz verir, sözümüzü tutarız.