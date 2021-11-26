Çelik: CHP, millilikte sınıfta kalır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun 'gayri milli' açıklamasına tepki gösterdi. "Kılıçdaroğlu son zamanlarda bu tip tutarsız yaklaşımları çok cömert bir şekilde kullanıyor" diyen Çelik, "gayri milli" tartışmasında CHP ile ilgili çok net bir veriye sahip olduklarını ifade etti. Çelik, şöyle konuştu: "Burada milli nedir, gayri milli nedir tartışmasına girmesi gereken kendileri değiller, bu tartışmada mutlak suretle sınıfta kalırlar. Türkiye
'de en büyük gayri millilik, vatandaşın iradesini yok saymak, vatandaşın tercihlerine hakaret etmektir. Dolayısıyla iktidar ile polemiğe girerken destekleyenlere 'gayri milli' denmesi ise vatandaş iradesine ve milli iradeye bir hakarettir ki asıl gayri millilik budur