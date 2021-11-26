CHP’li Ali Mahir Başarır’ın karnesi kabarık çıktı

Türk ordusuna 'satılmış' sözleri ve şehit cenazesindeki kahkaları ile hatırlanan CHP'li vekilin kardeşi Atıf Sadi Başarır, torpille Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlatıldığı ortaya çıkmıştı. Ağabeyinin yolunda ilerleyen Atıf Sadi Başarır, sosyal medya paylaşımlarında devlete, AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağza alınmayacak küfürler ettiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptığı sırada gülen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile tartışma yaşamış ve ortalık gerilmişti. AK Partili ve CHP'li isimlerin karşı karşıya geldiği oturumda, CHP'li Ali Mahir Başarır, Bakan Soylu'nun kendisine küfür ettiği iftirasında bulunmuştu.

CHP'li Ali Mahir Başarır'nın geçmişte söylem ve yaptıklarıyla çok konuşuldu. Türk ordusuna yönelik hakaret içeren "satılmış" sözleri ve şehit cenazesindeki kahkahalarıyla Türk milletinin hafızasında yer edinen CHP'li Ali Mahir Başarır'ın torpille Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldırdığı kardeşi Atıf Sadi Başarır'ın ağzından küfür düşmediği ortaya çıktı. Atıf Sadi Başarır' sosyal medya paylaşımlarında devlete, AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağza alınmayacak küfürler ettiği ortaya çıktı.