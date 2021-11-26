Çocuklar artık haczedilmeyecek

Çocuk tesliminin icra yoluyla yapılmasına son veren düzenlemenin de yer aldığı 5. Yargı paketi önceki gün TBMM Genel Kurulu
'nda kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen yasada çocuk icrasının önlenmesinin yanı sıra icra alanında pek çok önemli düzenlemeler de yer alıyor. Kanuna göre, çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair aile mahkemeleri tarafından verilen ilam veya tedbir kararları, çocuğun üstün yararı esas alınarak, Adalet Bakanlığı
'nca kurulan adli destek
ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince yerine getirilecek. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ya da tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemler, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nce belirlenen teslim mekanlarında gerçekleştirilecek. Çocuk teslimine dair ilam ya da tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin teslim emrine aykırı hareket edenler ile emrin gereğinin yerine getirilmesini engelleyenler, bir ay içinde yapılacak şikayet üzerine, fiil suç teşkil etse dahi, üç aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılacak. Kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet kendisinde olmayan anne veya babanın talebi üzerine velayet değiştirilebilecek.