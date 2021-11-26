‘Cumhuriyetimiz 100’üncü yılına iktisadi olarak güçlü ulaşacak’

Milli Güvenlik Kurulu
(MGK), dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde düzenlenen ve yaklaşık 3 saat süren MGK toplantısı sonrasında yayınlanan bildiride ekonomi vurgusu yapılarak, "Cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir" denildi. Bildiride ayrıca şu ifadelere yer verildi:
Türkiye'nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiştir.
Libya
'daki seçimlerin hukuka uygun şekilde ve sükûnet içinde gerçekleştirilebilmesi için tek taraflı adımlardan kaçınılması gerektiği belirtilmiştir. Uluslararası toplum, süreci kendi menfaatleri uğrunda istismar eden aktörlere karşı durmaya çağrılmıştır.
Karadeniz
ve Kafkasya
'daki gelişmeler ele alınmış, kuzeydeki komşularımız arasındaki anlaşmazlıkların, uluslararası hukuk ve ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, barışçıl yollarla bir an önce çözülmesinden yana olduğumuz belirtilmiştir.
Ermenistan
'ın kendisine uzatılan barış elini fırsat olarak değerlendirmesinin, ateşkese tam uymasının ve işbirliği içinde olmasının önem arz ettiği belirtilmiştir.
Uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırı tutumunu destekleyerek Yunanistan
'ı daha ileri adımlar atması için teşvik eden güçler, bölgenin huzurunu bozacak bu yaklaşımlarından vazgeçerek hakkaniyet ve barış yönünde konum almaya davet edilmiştir.