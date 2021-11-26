Haberler Gündem Haberleri DEVA Partisi'ne şok! Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan yurt dışına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 26.11.2021 09:44

DEVA Partisi'ne şok! Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan yurt dışına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı!

HALİT TURAN HALİT TURAN
DEVA Partisi’ne şok! Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan yurt dışına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı!

DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, Ankara emniyetinin uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibi sonrasında yurt dışına siyasi bilgiler sızdırdığı iddiasıyla gece İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Gürcan, soruşturma için Ankara'ya getirilecek.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde DEVA Partisi
kurucularından Metin Gürcan'ın, "siyasi casusluk" yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Gürcan, uzun süre fiziki ve teknik takibe alındı.

Soruşturma çerçevesinde Gürcan'ın, yurt dışı bağlantılarına siyasi bilgi sızdırdığının tespitinin ardından hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İstanbul Bakırköy'deki evine baskın yapılarak gözaltına alınan Gürcan'ın evinde, polis ekipleri tarafından arama yapıldı.



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DEVA Partisi'ne şok! Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan yurt dışına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı!
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