DEVA Partisi’ne şok! Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan yurt dışına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı!

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde DEVA Partisi
kurucularından Metin Gürcan'ın, "siyasi casusluk" yaptığı bilgisine ulaşıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Gürcan, uzun süre fiziki ve teknik takibe alındı.
Soruşturma çerçevesinde Gürcan'ın, yurt dışı bağlantılarına siyasi bilgi sızdırdığının tespitinin ardından hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İstanbul Bakırköy'deki evine baskın yapılarak gözaltına alınan Gürcan'ın evinde, polis ekipleri tarafından arama yapıldı.