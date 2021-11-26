Haberler Gündem Haberleri Eski HDP'li milletvekili Leyla Güven’e 5 yıl hapis cezası
Giriş Tarihi: 26.11.2021 20:31 Son Güncelleme: 26.11.2021 21:11

Eski HDP'li milletvekili Leyla Güven’e 5 yıl hapis cezası

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Eski HDP’li milletvekili Leyla Güven’e 5 yıl hapis cezası

PKK/KCK terör örgütünün sözde sivil toplum kuruluşu olan Demokratik Toplum Kongresi eşbaşkanı ve eski HDP milletvekili Leyla Güven’e “terör örgütü propagandası yapma” suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

Leyla Güven, 15 Şubat 2020'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaptığı bir konuşmada, "Sayın Öcalan'ın söylediği barış çağrısı çok önemlidir. Tecridi kaldırın. Öcalan'ın sağlık ve güvenliğini sağlayın. Ortadoğu'ya barış gelsin" demişti. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili bu ifadeleri nedeniyle Güven hakkında "Devleti itibarsızlaştırmak", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "suç ve suçluyu övmekten" dava açılmıştı.


Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Leyla Güven'i "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Milletvekilliği düşürüldükten sonra tutuklanan Leyla Güven'e Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi de "PKK terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütünün propagandasını yapma" suçlarından toplam 22 yıl 3 ay hapis cezası vermişti. Güven'in bu cezası istinaf mahkemesince hukuka uygun görülmüş, dava dosyası temyiz incelemesi için Yargıtay'a gitmişti.

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Eski HDP'li milletvekili Leyla Güven’e 5 yıl hapis cezası
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