Eski HDP’li milletvekili Leyla Güven’e 5 yıl hapis cezası

Leyla Güven, 15 Şubat 2020'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaptığı bir konuşmada, "Sayın Öcalan'ın söylediği barış çağrısı çok önemlidir. Tecridi kaldırın. Öcalan'ın sağlık ve güvenliğini sağlayın. Ortadoğu'ya barış gelsin" demişti. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili bu ifadeleri nedeniyle Güven hakkında "Devleti itibarsızlaştırmak", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "suç ve suçluyu övmekten" dava açılmıştı.
Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Leyla Güven'i "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
Milletvekilliği düşürüldükten sonra tutuklanan Leyla Güven'e Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi de "PKK terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütünün propagandasını yapma" suçlarından toplam 22 yıl 3 ay hapis cezası vermişti. Güven'in bu cezası istinaf mahkemesince hukuka uygun görülmüş, dava dosyası temyiz incelemesi için Yargıtay'a gitmişti.