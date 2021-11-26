Eski HDP’li milletvekili Leyla Güven’e 5 yıl hapis cezası

Leyla Güven, 15 Şubat 2020'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaptığı bir konuşmada, "Sayın Öcalan'ın söylediği barış çağrısı çok önemlidir. Tecridi kaldırın. Öcalan'ın sağlık ve güvenliğini sağlayın. Ortadoğu'ya barış gelsin" demişti. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili bu ifadeleri nedeniyle Güven hakkında "Devleti itibarsızlaştırmak", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "suç ve suçluyu övmekten" dava açılmıştı.