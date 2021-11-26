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Giriş Tarihi: 26.11.2021 14:51

Firari FETÖ’cü Gaziantep’te yakalandı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Firari FETÖ’cü Gaziantep’te yakalandı

FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kararı çıkarılan firari Gaziantep’te yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan Ankara'da yargılandığı davada, 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan Ö.Ö.'nün Gaziantep'te olduğunu belirleyince operasyon düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, aynı zamanda örgütün gizli haberleşme uygulamacı ByLock kullanıcısı olduğu saptanan şüphelinin, düzenlenen operasyonla gizlendiği adreste yakalanarak gözaltına alındığı ve işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edilerek cezaevine konulduğu belirtildi.

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Firari FETÖ’cü Gaziantep’te yakalandı
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