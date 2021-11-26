Firari FETÖ’cü Gaziantep’te yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan Ankara'da yargılandığı davada, 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan Ö.Ö.'nün Gaziantep'te olduğunu belirleyince operasyon düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, aynı zamanda örgütün gizli haberleşme uygulamacı ByLock kullanıcısı olduğu saptanan şüphelinin, düzenlenen operasyonla gizlendiği adreste yakalanarak gözaltına alındığı ve işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edilerek cezaevine konulduğu belirtildi.