Interpol yeni başkanını seçti

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanlığı'na Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Nasser Al Raisi seçildi. İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı'nın 3. gününde yeni genel başkan ve icra kurulu üyelerinin seçimi gerçekleşti. Oylama sonucu Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Nasser Al Raisi, Interpol'ün yeni başkanı oldu. Al Raisi'nin 4 yıl boyunca başkanlık görevini sürdüreceği kaydedildi. Bu arada Türkiye'nin Interpol-Europol Daire Başkanı Selçuk Sevgel ise, genel kurulda yapılan seçimde Interpol İcra Komitesi Avrupa Kıtası Üyeliğine seçildi.